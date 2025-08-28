مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی مقیم فرانسه و مترجم و دانش‌آموخته دانشگاه لیون، فقط بخاطر همدردی با کودکان مطلوم فلسطین، در زندان فرانسه به سر می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مهدیه اسفندیاری این زن ایرانی در کشوری که مدعی آزادی است در شرایطی بحث‌برانگیز بازداشت شده است.

جزئیات مربوط به این پرونده بر اساس آخرین گزارش‌ها ومهم‌ترین اطلاعات درباره بازداشت مهدیه اسفندیاری این است که مهدیه اسفندیاری در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ (۲۸ فوریه ۲۰۲۵) در شهر لیون فرانسه و به صورت مرموزی ناپدید شد.

پس از پیگیری‌های خانواده و مقامات ایرانی، مشخص شد که او توسط پلیس فرانسه بازداشت شده است.

۲ مقام قضایی فرانسه وی را به اتهام "تبلیغ و دفاع از تروریسم" (Apologie du terrorisme) بازداشت کرده‌اند.

این اتهامات عمدتاً به دلیل انتشار مطالب و محتوایی در شبکه‌های اجتماعی (از جمله تلگرام) در حمایت از مردم فلسطین و افشای جنایات رژیم صهیونیستی در غزه بوده است.

او در حال حاضر در زندان "فرن" (Fresnes) در ۲۵ کیلومتری پاریس نگهداری می‌شود و این زندان معمولاً برای مجرمان خطرناک استفاده می‌شود و شرایط سختی دارد.

تاکنون هیچ دادگاه علنی برای رسیدگی به اتهامات او تشکیل نشده و وی بیش از ۱۰۰ روز را در بازداشت موقت و بخش انفرادی گذرانده است.

گزارش‌ها حاکی از محدودیت‌های شدید از جمله محرومیت از دسترسی به غذای حلال، اجبار به برداشتن حجاب و عدم امکان انجام آزادانه شعائر مذهبی است.

وزارت امور خارجه ایران از همان ابتدا موضوع را پیگیری کرده و اقدامات متعددی از جمله احضار سفیر فرانسه، ارسال یادداشت‌های اعتراضی، تعیین وکیل و ملاقات با وی انجام داده است.

ایران، این بازداشت را غیرقانونی و مصداق گروگان‌گیری سیستم قضایی فرانسه دانسته و خواستار آزادی فوری او شده است.

این پرونده با محکومیت نهاد‌های ایرانی و برخی نهاد‌های حقوق بشری مواجه شده است؛ برای مثال، کارگروه زنان دبیرخانه دائمی کنفرانس بین‌المللی حمایت از فلسطین مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای این بازداشت را نقض فاحش حقوق بشر و آزادی بیان دانسته است.

با وجود پیشنهاد‌های ایران برای آزادی مشروط (مانند معرفی ضمانت‌های محل اقامت)، دادگاه فرانسه تاکنون با این درخواست‌ها موافقت نکرده است.

این پرونده به نمادی از تضییع حقوق بشر و آزادی بیان در کشوری تبدیل شده که خود را مدافع این ارزش‌ها می‌دانند.

پیگیری‌های حقوقی و دیپلماتیک برای آزادی او ادامه دارد.