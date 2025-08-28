پخش زنده
امروز: -
کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه پس از پشت سر گذاشتن هفتهای پرنوسان و شروع نزولی، نشانههایی از بهبود و بازگشت روند صعودی در هفته آینده دارد. مهمترین عوامل محرک این روند مثبت، افزایش قیمت جهانی کامودیتیها، انتشار اخبار مثبت اقتصاد کلان و انتظار ورود پول حقیقی به بازار سرمایه هستند.
علی مظفری در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، تصریح کرد: در هفته گذشته جریان پول حقیقی منفی بود و بسیاری از سرمایهگذاران ترجیح دادند نقدینگی خود را به سمت بازارهای موازی مانند طلا منتقل کنند. این حرکت تحت تاثیر جهش نرخ ارز و افزایش جذابیت بازارهای طلا و ارز رخ داد که بهطور موقت فشار فروش را در بازار سرمایه افزایش داد. اما در روز چهارشنبه، با وجود خروج پول از صندوقهای سرمایهگذاری، نشانههایی از شکلگیری کف بازار دیده شد که میتواند علامتی از آغاز بازگشت اعتماد سرمایهگذاران و بهبود شرایط باشد.
وی افزود: علاوه بر این، ناترازی در تامین برق و مشکلات انرژی، حاشیه سود شرکتهای صنعتی را کاهش داد و به عنوان یک چالش بنیادی در بازار سرمایه مطرح شد. این موضوع در کنار فشار نرخ ارز، بخشی از دلایل فضای چالشی و نزولی هفته گذشته بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: در مقابل، عملکرد نمادهای کوچکتر بازار مثبتتر بود و این موضوع در رشد شاخص هموزن نیز مشهود است. این وضعیت نشان میدهد که فرصتهای مناسبی برای سرمایهگذاران فعال و جستجوگر در نمادهای کوچکتر وجود دارد که میتواند تعادل و رشد بهتری در بازار ایجاد کند.
مظفری اظهار داشت: نمادهای شاخصساز، اما تحت فشار عرضه قرار داشتند و تاثیر منفی قابل توجهی بر شاخص کل داشتند. این امر باعث شد هفته اول شهریور با فضای نزولی و نگرانیهای اقتصادی همراه باشد که ناشی از خروج نقدینگی از بازار سرمیاه و ابهامات در حوزه انرژی و نرخ ارز بود.
این کارشناس در پایان گفت: با این حال، رشد و بهبود برخی شرکتهای کوچک نویدبخش فرصتهای جدید و امید به شرایط بهتر بازار است؛ که پیشنهاد میشود؛ سرمایهگذاران با رویکردی محافظهکارانه، متکی به تحلیلهای بنیادی و منطقی، برای سرمایهگذاری در بازار سرمایه تصمیمگیری کنند تا بتوانند از فرصتهای پیش رو به بهترین شکل بهرهمند شوند و ریسکهای احتمالی را مدیریت کنند.