به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیست و هفتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان تهران، عصر چهارشنبه ۵ شهریور، با حضور علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی، برگزار شد. در این مراسم از ۵۵ خیر در حوزه‌های ساخت، بازسازی و اهدای امکانات مدارس تقدیر شد.

معتمدیان استاندار تهران دراین مراسم تاکید کرد مدرسه‌سازی، زیباترین سرمایه‌گذاری برای آینده فرزندان ایران است؛ نهضتی که دولت چهاردهم آن را اولویت خود می‌داند.

وی افزود: تا پایان سال جاری ۵۶۴ مدرسه جدید در استان تهران به بهره‌برداری می‌رسد و عملیات ساخت ۳۲۰۰ کلاس درس آغاز شده است.

استاندار تهران گفت: ارتقای ۷ پله‌ای سرانه آموزشی تهران در کمتر از یک سال، و تبدیل به برترین استان در نهضت مدرسه سازی، افتخاری ماندگار در دولت چهاردهم و مدیریت است.