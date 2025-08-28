به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده انتظامی رودان گفت: این محموله در ایست و بازرسی شهید مریدی این شهرستان از یک دستگاه خودرو پژو پارس کشف شد.

سرهنگ آقا علی یوسف وند افزود: در این رابطه دو قاچاقچی دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رودان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت مجرمانه و قاچاق کالا، سوخت و مواد مخدر مراتب را از طریق سامانه ۱۲۸ پلیس مبارزه با مواد مخدر و یا سامانه ۱۱۰ مرکز فوریت‌های پلیس اطلاع دهند.