به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، نرم افزار «آیلیگ» به‌عنوان محصولی تعاملی ـ آموزشی در حوزه قرآن کریم معرفی شده است. این اپ تلاش می‌کند از طریق رویکرد «بازی‌وارسازی»، مسیر آموزش مفاهیم، حفظ آیات و آشنایی با آموزه‌های اخلاقی و دینی را برای نسل جدید جذاب‌تر کند.

«آیلیگ» بر مبنای ساختار بازی طراحی شده است؛ کاربر در قالب مراحل و مأموریت‌ها پیش می‌رود، با موفقیت امتیاز و پاداش می‌گیرد و در هر سطح با یکی از مفاهیم قرآنی آشنا می‌شود.

این طرح با حمایت سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت آموزش‌وپرورش، شکل گرفته و می‌تواند در آینده به‌عنوان ابزاری رسمی در بخشی از مدارس، استفاده شود.

ازجمله مزایای اپلیکیشن «آیلیگ» میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

رویکرد نوین آموزشی: استفاده از بازی‌سازی به‌جای روش‌های خشک و سنتی.

مخاطب‌محوری: طراحی ویژه برای گروه‌های سنی کودک و نوجوان.

تعامل چندرسانه‌ای: بهره‌گیری از تصویر، صوت و انیمیشن برای آموزش مفاهیم.

پشتیبانی سازمانی: پشتوانه رسمی از سوی نهاد‌های فرهنگی و آموزشی کشور.

انگیزه‌آفرینی: وجود امتیاز، مرحله و پاداش که فرآیند یادگیری را سرگرم‌کننده می‌کند.

براساس بررسی کارشناسان، این نرم افزار معایب و چالش‌هایی هم دارد که اصلاح آنها میتواند آن را مخاطب پسندتر کند.

محدودیت محتوایی: هنوز تنوع مفاهیم و سطوح به‌اندازه کافی گسترده نیست.

وابستگی به اینترنت: برخی بخش‌ها برای اجرا نیازمند اتصال آنلاین هستند.

نبود نسخه بین‌المللی: فعلاً تنها برای مخاطب فارسی‌زبان عرضه شده و ظرفیت جهانی‌سازی ندارد.

مسئله ماندگاری: کارشناسان آموزشی معتقدند تداوم جذابیت بازی نیازمند به‌روز‌رسانی مداوم مراحل و مأموریت‌هاست.

در مجموع «آیلیگ» را می‌توان یکی از نخستین تلاش‌های جدی کشور برای پیوند دادن فناوری بازی‌سازی با آموزش قرآن دانست. اگرچه این نرم افزار هنوز در آغاز راه است و نیاز به تکمیل و به‌روزرسانی دارد، اما ظرفیت بالایی برای آشتی‌دادن نسل نو با متن و مفاهیم قرآنی دارد و می‌تواند الگوی تازه‌ای در مسیر آموزش دینی باشد.