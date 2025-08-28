پخش زنده
نرم افزار «آیلیگ»، قرآنآموزی را با تجربهای شبیه بازیهای موبایلی برای کودکان و نوجوانان فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، نرم افزار «آیلیگ» بهعنوان محصولی تعاملی ـ آموزشی در حوزه قرآن کریم معرفی شده است. این اپ تلاش میکند از طریق رویکرد «بازیوارسازی»، مسیر آموزش مفاهیم، حفظ آیات و آشنایی با آموزههای اخلاقی و دینی را برای نسل جدید جذابتر کند.
«آیلیگ» بر مبنای ساختار بازی طراحی شده است؛ کاربر در قالب مراحل و مأموریتها پیش میرود، با موفقیت امتیاز و پاداش میگیرد و در هر سطح با یکی از مفاهیم قرآنی آشنا میشود.
این طرح با حمایت سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت آموزشوپرورش، شکل گرفته و میتواند در آینده بهعنوان ابزاری رسمی در بخشی از مدارس، استفاده شود.
ازجمله مزایای اپلیکیشن «آیلیگ» میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
رویکرد نوین آموزشی: استفاده از بازیسازی بهجای روشهای خشک و سنتی.
مخاطبمحوری: طراحی ویژه برای گروههای سنی کودک و نوجوان.
تعامل چندرسانهای: بهرهگیری از تصویر، صوت و انیمیشن برای آموزش مفاهیم.
پشتیبانی سازمانی: پشتوانه رسمی از سوی نهادهای فرهنگی و آموزشی کشور.
انگیزهآفرینی: وجود امتیاز، مرحله و پاداش که فرآیند یادگیری را سرگرمکننده میکند.
براساس بررسی کارشناسان، این نرم افزار معایب و چالشهایی هم دارد که اصلاح آنها میتواند آن را مخاطب پسندتر کند.
محدودیت محتوایی: هنوز تنوع مفاهیم و سطوح بهاندازه کافی گسترده نیست.
وابستگی به اینترنت: برخی بخشها برای اجرا نیازمند اتصال آنلاین هستند.
نبود نسخه بینالمللی: فعلاً تنها برای مخاطب فارسیزبان عرضه شده و ظرفیت جهانیسازی ندارد.
مسئله ماندگاری: کارشناسان آموزشی معتقدند تداوم جذابیت بازی نیازمند بهروزرسانی مداوم مراحل و مأموریتهاست.
در مجموع «آیلیگ» را میتوان یکی از نخستین تلاشهای جدی کشور برای پیوند دادن فناوری بازیسازی با آموزش قرآن دانست. اگرچه این نرم افزار هنوز در آغاز راه است و نیاز به تکمیل و بهروزرسانی دارد، اما ظرفیت بالایی برای آشتیدادن نسل نو با متن و مفاهیم قرآنی دارد و میتواند الگوی تازهای در مسیر آموزش دینی باشد.