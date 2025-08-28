پخش زنده
استاندار زنجان در نشستی صمیمی به مناسبت هفته دولت، با خبرنگاران استان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در این نشست که با هدف تشریح دستاوردها و برنامههای آتی استان برگزار شد، خبرنگاران سوالات خود را در حوزههای مختلف از جمله اشتغال، اقتصاد، وضعیت مسکن، طرح های نیمهتمام و آموزش مطرح کردند.
رویکرد تعاملگرا و حل مشکلات بنیادین
دکتر صادقی، استاندار زنجان، در پاسخ به سوالات خبرنگاران، ابتدا اقدامات و رویکرد تیم همکاران خود در حوزه حکمرانی استان را تشریح کرد.
از جمله محورهای اصلی سخنان وی عبارتند از:
تهیه سند “نظام مسائل استان”: سندی با عنوان “نظام مسائل و موضوعات راهبردی استان زنجان” تهیه شده که به تحلیل وضعیت موجود و اولویتبندی مسائل استان میپردازد.
تاکید بر تعاملگرایی: رویکرد اصلی، تقویت گفتمان تعاملگرایانه، پرهیز از رفتارهای هیجانی و افراطی و کاهش تقابلگرایی است.
حل مشکلات مزمن: تمرکز بر حل مشکلات اساسی و ریشهدار استان با میانگین قدمت ۱۵ سال، از طریق ارائه راهحلهای عملیاتی و قابل اجرا.
گفتگوی مستمر با اقشار مختلف: برگزاری جلسات منظم با تشکلهای اجتماعی، احزاب، بخش خصوصی، سازمانهای مردمنهاد و حتی منتقدان برای همفکری و شنیدن نظرات.
بهرهگیری از تجربیات گذشته: استفاده از تجربیات استانداران پیشین و چهرههای ملی برای پرهیز از دوبارهکاری و شروع از نقاط قوت.
توجه به نشاط اجتماعی: پرداختن ویژه به موضوع نشاط اجتماعی به عنوان یک پدیده مهم در حوزه آسیبشناسی استان.
جذب سرمایهگذاری: برگزاری نشست با سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای تشویق به سرمایهگذاری در استان.
پیگیری مصوبات سفر دولت: نهاییسازی و پیگیری اولویتهای سفر استانی دولت با رقم ۵۳ هزار میلیارد تومان، با هدف تخصیص صد در صدی مصوبات.
حل پنج مسئله مزمن: تلاش برای حل پنج مسئله کلیدی و فراگیر در حوزههای اراضی، بافت فرسوده، پتروشیمی، آب و انرژی.
تغییر رویکرد اجرایی: تاکید بر اینکه مشکل اصلی استان، فقدان استراتژی نیست، بلکه انباشت مسائل است و رویکرد تیم فعلی بر پایه برنامههای عملیاتی و اجرایی استوار است.
اولویتهای اصلی استان: آب، آموزش و پروژههای عمرانی
استاندار زنجان در ادامه، اولویتهای اصلی استان را در سه حوزه کلیدی تشریح کرد:
مدیریت منابع آب:
استان زنجان با کاهش بارندگی و تنش آبی روبروست. ۸۰ درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است و سرانه آب شرب استان بالاتر از میانگین کشوری است. اولویت اصلی، اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و مدیریت جامع منابع آبی است. آبگیری سد بلوبین و پیگیری تکمیل سد «مراش» از جمله برنامههای مهم برای عبور از بحران آبی تا پایان سال ۱۴۰۶ است. مقابله با چاههای غیرمجاز نیز در دستور کار قرار دارد.
نهضت مدرسهسازی و ارتقای آموزش:
استان زنجان با ۹۷ طرح مدرسه و بیش از ۶۰۰ کلاس درس فعال، در رتبه دهم کشوری قرار دارد. با تخصیص اعتبارات جدید و سفر ریاست جمهوری، جهش جدی در این بخش و بهبود رتبه استان پیشبینی میشود.
تجهیز مدارس، تامین نیرو، ایمنسازی و ارتقای نشاط آموزشی از دیگر اقدامات در دست اجراست. همچنین، اولین استخر دانشآموزی استان در هفته دولت افتتاح خواهد شد.
تکمیل طرح های عمرانی نیمهتمام:
وجود ۱۱۹ طرح عمرانی نیمهتمام با قدمت بیش از ۱۵ سال، یکی از چالشهای اصلی استان است. تکمیل طرح های با پیشرفت بالای ۶۰ درصد، شامل ۵۳ طرح در بخش آب، ۲ طرح در آموزش و پرورش و ۱۲ طرح در بخش راهها، به عنوان اولویت اصلی دولت چهاردهم تعیین شده است تا ضمن جلوگیری از اتلاف منابع، از منافع این سرمایهگذاریها بهرهمند شویم.
استاندار زنجان در پایان ابراز امیدواری کرد که با این رویکرد و اقدامات، شاهد تحولات مثبت و سازندهای در استان باشیم.