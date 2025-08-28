طرح‌های مدیریت سبز پکیج تصفیه فاضلاب، تاسیسات جانبی مخزن ذخیره ایستگاه پمپاژ و شبکه انتقال فاضلاب مرکزی شهرک علمی تحقیقاتی با حضور وزیر علوم افتتاح شد.

در ادامه سفر وزیر علوم ، تحقیقات وفناوری به اصفهان محقق شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ پکیج تصفیه فاضلاب از ظرفیت ۱۵ لیتر بر ثانیه، مخازن ذخیره با ظرفیت ۳۵۰۰ متر مکعب با ۷۵۰ میلیارد ریال هزینه راه اندازی شده که شبکه انتقال آن از محل تصفیه خانه تا منابع ذخیره به طول ۱۷۰۰ متر می‌رسد و ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۲۰۰۰ متر مکعب است.

پیش از این وزیر علوم به همراه استاندار اصفهان و مدیرعامل فولاد مبارکه از، دانشگاه مهندسی مکانیک سرای دانشجویی و آزمایشگاه صنعت چهار بازدید کرد.