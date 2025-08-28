به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، هدف شهرک را توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآوری صنعتی برشمردو گفت: استقرار شرکت‌های فناور، راه اندازی مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌ها و حمایت از تجاری سازی بیش از سه هزار و ۵۰۰ محصول علمی، گردش مالی سالانه شهرک را به بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد ریال و صادرات محصولات فناورانه را به ۶۰ میلیون دلار رسانده است.

ابطحی با اشاره به فعالیت نیرو‌های جوان در این مرکز فناوری ادامه داد: اکنون بیش از ۱۰ هزار نفر در مجموعه‌های فناور مشغول به کارند که حدود ۷۱۹ نفر دارای مدرک دکترا بوده و این نقطه امیدبخش توسعه زیست بوم نوآوری در استان اصفهان است.

وی همکاری شهرک با دانشگاه‌های صنعتی، اصفهان، هنر و علوم پزشکی را زمینه‌ساز توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و تربیت نیروی انسانی متخصص دانست و افزود: این شهرک علمی و تحقیقاتی به‌عنوان نخستین سازمان موسس مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در کشور و یکی از زیرمجموعه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فعالیت اجرایی خود را از سال ۱۳۸۰ به‌طور جدی و با راه‌اندازی نخستین مرکز رشد آغاز کرد.

اصفهان به‌عنوان استان پیشرو در راه‌اندازی مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری که نخستین زمینه‌های رسمی شکل‌گیری شرکت‌های دانش بنیان را به وجود آورد حدود ۱۰ درصد از واحد‌های فناور و دانش بنیان کشور را در خود دارد و دومین استان کشور در این زمینه است.

سه پارک علم و فناوری، بیش از ۱۰ مرکز رشد فناوری و بیش از ۷۶۰ شرکت دانش بنیان در این استان فعالیت دارد.