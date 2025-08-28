در پایان هفته نخست لیگ برتر وزنه‌برداری ایران، تیم‌های مناطق نفت خیز جنوب و ملی حفاری در رده سنی بزرگسالان به ترتیب دوم و سوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هفته اول لیگ برتر وزنه برداری با حضور ۱۲۲ ورزشکار در قالب ۱۹ تیم در ۲ رده سنی جوانان و بزرگسالان، پنجم شهریور در مجموعه ورزشی آزادی تهران به پایان رسید.

در پایان این هفته مناطق نفتخیز جنوب با سرمربیگری جواد نادری در رده سنی بزرگسالان دوم شد و ملی حفاری با سرمربیگری فراز رامهرمزی در رده سوم ایستاد. همچنین و نفت و گاز مسجدسلیمان با سرمربیگری میلاد رامهرمزی مکان هفتم را به خود اختصاص داد.

در رده سنی جوانان نیز مناطق نفتخیز جنوب و ملی حفاری به ترتیب اول و دوم شدند و نفت مسجدسلیمان در رده هفتم ایستاد.

همچنین رضا دهدار ملی پوش دسته ۱۱۰ کیلوگرم که به تازگی فعالیت خود را در این دسته آغاز کرده است، برای ملی حفاری به روی تخته رفت که با ثبت رکورد ۱۸۰ کیلوگرم در یک ضرب، ۲٠۸ کیلوگرم دو ضرب و مجموع ۳۸۸ کیلوگرم، پس از علیرضا نصیری از مناطق نفتخیز جنوب در مکان دوم ایستاد. کرمی دیگر وزنه بردار تیم ملی حفاری در رده سوم قرار گرفت. رقابت این دسته جزو رکوردگیری تیم ملی محسوب می‌شد.