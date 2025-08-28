معاون استاندار و فرماندار تهران با همراهی سعید بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار و اخ‌الصنایع شهردار منطقه ۱۰، از تعدادی پروژه‌های شاخص عمرانی و خدماتی شهرداری این منطقه بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در بازدید حسین خوش اقبال فرماندار تهران ، روند اجرای برخی از پروژه‌ها و میزان پیشرفت آنها از جمله پارکینگ‌های طبقاتی گلستانی و اعتماد، بوستان رعیت‌چی، بوستان شهدای خدمت، بهسازی بزرگراه نواب، میدان جی و املاک تملک‌شده برای ادامه پروژه احداث بزرگراه یادگار امام (ره) بررسی و بر تکمیل فوری طرح‌های عمرانی با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان پایتخت تأکید شد.