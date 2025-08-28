به گزارش خبرگزاری صدا وسیما براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور در استان خوزستان، شهر‌های اهواز، اندیمشک، ماهشهر، دشت آزادگان و ملاثانی در وضعیت «قرمز» و ناسالم برای عموم قرار دارند.

هوای تهران نیز در وضعیت «نارنجی» گزارش شده که نشان‌دهنده شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است. همچنین در بجنورد، شاخص کیفیت هوا به وضعیت «بنفش» و بسیار ناسالم رسیده است.

با توجه به شرایط فعلی، به شهروندان توصیه می‌شود تا حد امکان از تردد‌های غیرضروری خودداری کرده، فعالیت‌های سنگین در فضای باز را کاهش دهند و در صورت نیاز به خروج از منزل، از ماسک استاندارد استفاده کنند.

مراجع مسئول در حوزه محیط زیست و سلامت عمومی، ضمن پایش مستمر وضعیت هوا، از عموم مردم درخواست کرده‌اند توصیه‌های اعلام‌شده را جدی گرفته و نسبت به حفظ سلامت خود و اطرافیان توجه ویژه داشته باشند.