پخش زنده
امروز: -
بر اساس آخرین دادههای سامانه پایش کیفیت هوا، صبح امروز هوای چند شهر کشور در شرایط ناسالم قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور در استان خوزستان، شهرهای اهواز، اندیمشک، ماهشهر، دشت آزادگان و ملاثانی در وضعیت «قرمز» و ناسالم برای عموم قرار دارند.
هوای تهران نیز در وضعیت «نارنجی» گزارش شده که نشاندهنده شرایط ناسالم برای گروههای حساس است. همچنین در بجنورد، شاخص کیفیت هوا به وضعیت «بنفش» و بسیار ناسالم رسیده است.
با توجه به شرایط فعلی، به شهروندان توصیه میشود تا حد امکان از ترددهای غیرضروری خودداری کرده، فعالیتهای سنگین در فضای باز را کاهش دهند و در صورت نیاز به خروج از منزل، از ماسک استاندارد استفاده کنند.
مراجع مسئول در حوزه محیط زیست و سلامت عمومی، ضمن پایش مستمر وضعیت هوا، از عموم مردم درخواست کردهاند توصیههای اعلامشده را جدی گرفته و نسبت به حفظ سلامت خود و اطرافیان توجه ویژه داشته باشند.