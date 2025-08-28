معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: تنها ۵۰ درصد از ۱۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن به تسهیلات بانکی متصل شده‌اند که با گذشت چهار سال از اجرای این طرح، قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مهدی مجیدی عصر چهارشنبه پنجم شهریورماه در نشست شورای مسکن استان گفت: چهار سال از آغاز طرح نهضت ملی مسکن می‌گذرد، اما در حال حاضر از ۱۰ هزار متقاضی استان، تنها نیمی از آنها به تسهیلات بانکی متصل شده‌اند و فشار مالی طرح همچنان بر دوش متقاضیان است.

وی افزود: وضعیت طرح‌ها در لرستان قابل قبول نیست در حالی که برخی استان‌های همجوار در همین مدت چندین طرح را به بهره‌برداری رسانده‌اند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی در فرآیند صدور مجوز‌ها همکاری لازم را داشته‌اند، گفت: مشکل اصلی در مرحله تأمین تسهیلات بانکی است و بانک‌ها باید تا حد امکان در چارچوب قوانین همکاری کنند.

مجیدی از برگزاری جلسات کارگاهی و هفتگی میان بانک‌ها، شرکت‌های سازنده و راه و شهرسازی خبرداد تا موانع هر طرح در همان جلسات بررسی و از طولانی شدن روند کار جلوگیری شود.

وی با تأکید بر اینکه متقاضیان نباید به دلیل کم‌کاری برخی دستگاه‌ها یا شرکت‌ها متضرر شوند، افزود: بانک‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط باید با جدیت بیشتری برای تسریع در اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در لرستان وارد عمل شوند.

به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، از مجموع ۱۰ هزار متقاضی مسکن ملی واجد شرایط، تعداد ۸ هزار پروانه ساختمانی صادر شده است.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی لرستان هم گفت: موفقیت طرح های مسکن ملی در گرو مشارکت متقاضیان در واریز به موقع سهم آورده، مشارکت بانک ها در پرداخت تسهیلات، همکاری شهرداری ها در صدور پروانه ساخت و ساز و کمک دستگاه های خدمات رسان در احداث تأسیسات زیربنایی است و از آنجایی که در مسکن حمایتی، وظیفه دولت صرفاً تأمین زمین است بنابراین پیشرفت طرح های مسکن عمدتاً متکی به آورده متقاضیان است.

عنایت اله میرزایی همچنین به ساخت ۹ هزار و ۲۰ واحد در قالب انبوه سازی اشاره کرد و افزود: هزار و ۱۸۳ واحد دیگر در قالب گروه ساخت به خود مردم واگذار شده است.

وی تصریح کرد: با هدف اجرای قانون جوانی جمعیت مکلف هستیم برای خانواده هایی که واجد شرایط هستند زمین تأمین کنیم.

میرزایی گفت: ۲۳ هزار و ۹۵۷ نفر در این طرح ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۱۳ هزار نفر واجد شرایط هستند.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای طرح جوانی جمعیت با کمبود شدید زمین روبرو هستیم، افزود: تاکنون ۳۴۱ قطعه زمین تأمین شده است که این تعداد برای ۴۰۶ متقاضی است.