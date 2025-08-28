به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ در مراسمی با حضور حسین پور نماینده مردم شهرستانهای میرآباد، سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، باب‌گوره فرماندار شهرستان میرآباد، عمری رئیس اداره گاز و اعضای شورای اداری و شورای تأمین، سه روستا‌ی نلوسه، پاراستان و شیوه جو از توابع شهرستان میرآباد به شبکه گاز متصل شدند.

رئیس اداره گاز شهرستانهای سردشت و میرآباد در این مراسم گفت: برای اجرای طرح گازرسانی به این روستاها ۸۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده که با گازدار شدن این روستا‌ها در مجموع ۱۲۰ خانوار از نعمت گاز بهره‌مند شدند.

عمری اضافه کرد: برای گازرسانی به این سه روستا شش هزار و ۵۰۰ متر شبکه‌گذاری شده است.