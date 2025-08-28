پخش زنده
کمبودهای حوزه انرژی، تامین کود کشاورزی را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گفت: مشکل ناترازی گاز موجب شد که از هفت پتروشیمی کشور، تنها یکی از این مراکز در فصل سرما فعال باشد.
رضا نژاداحمدی افزود: هم اکنون نیز ناترازی برق موجب بروز مشکلاتی در تامین کود شده که البته، شرکت خدمات جهاد کشاورزی درصدد عمل به تکالیف و تعهدات خود به طور کامل است.
وی با بیان اینکه کود اوره با قیمت حدود ۷۰۰ هزار تومان به دست مشتری میرسد، گفت: این در حالی است که دولت برای تهیه این کود، حدود ۵۶ درصد یارانه پرداخت میکند.
رضا نژاد احمدی، شرکت خدمات جهاد کشاورزی را مسوول تامین کودهای کشاورزی یارانه دار دانست وگفت: کودهای شیمیایی بر اساس الگوی کشت و از طریق سامانههای حمل و نقل و پایش مواد کودی توزیع و پخش میشود.