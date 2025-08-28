به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان نیشابور گفت: از ۱۶۵ میلیارد ریال هزینه شده جهت ساخت این ۲۳ واحد مسکونی به خانواده‌ها، به هر خانواده مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بلاعوض و ۵۰ میلیون تومان معوض از کمیته امداد و مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه از بنیاد مسکن اعطا شده است.

ذبیح الله حاجتمند افزود: کمیته امداد در جهت رفع مشکلات و دغدغه‌های مسکن مددجویان برای تعمیرات، اجاره، و تشویق مددجویان به استفاده از مسکن‌های مقاوم سازی اهتمام می‌ورزد.

وی ادامه داد: از خدمات عمرانی ارائه شده به مددجویان شهری کمیته امداد در سال ۱۴۰۴ می‌توان به تعداد ۱۲۶ واحد مسکن ملی اشاره کرد که مبلغ ۱۲۷ میلیارد ریال تاکنون به مددجویان خدمت رسانی شده است.

حاجتمند گفت: تا پایان امسال ۱۱۲ واحد احداث و تقدیم خانواده‌ها می‌شود.