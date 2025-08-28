تأمین امنیت غذایی، مدیریت منابع آب و حمایت از کشاورزان، اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی به مناسبت هفته دولت در گفت‌و‌گو با برنامه «ایران امروز»، با اشاره به اقدامات این وزارتخانه گفت: استمرار خودکفایی در گندم، اصلاح الگوی کشت و تأمین به موقع نهاده‌های کشاورزی از مهم‌ترین برنامه‌ها برای تضمین امنیت غذایی کشور است.

مجید آنجفی، با یادآوری جنگ ۱۲ روزه و لزوم حمایت از مردم افزود: وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی امنیت غذایی کشور، در کوتاه‌ترین زمان کالا‌های اساسی مانند نان، روغن، برنج، شکر و مواد پروتئینی را بدون کمبود در سراسر کشور تأمین کرد و این اقدام موجب آرامش خاطر مردم و جلوگیری از بحران شد.

پرداخت مطالبات کشاورزان؛ از رکورد تا پیشرفت

وی با اشاره به عملکرد سال گذشته در پرداخت مطالبات معوق کشاورزان گفت: امسال تا ابتدای شهریور حدود ۸۶٪ مطالبات گندم کاران پرداخت شده‌است و این رقم در مقایسه با ۵۶٪ سال گذشته در همین بازه، رشد قابل توجهی داشته‌ است و تسویه کامل مطالبات تا پایان فصل خرید گندم هدف‌گذاری شده‌ است.

مدیریت آب و توسعه دیم زار‌ها

معاون وزیر جهادکشاورزی درباره مصرف آب در کشاورزی گفت: برای افزایش بهره‌وری منابع آبی، توسعه شبکه های نوین آبیاری، کشت ارقام مقاوم به خشکی و جایگزینی کشت‌های پرمصرف با گونه‌های پاییزه و زمستانه در دستور کار است و طرح «جهش تولید در دیمزارها» طی پنج سال گذشته نتایج چشمگیری در تولید غلات، حبوبات و علوفه داشته‌است و اکنون مرحله دوم آن آغاز شده‌ است.

چالش نهاده‌های کشاورزی

آنجفی با بیان اینکه در تأمین بذر مشکل وجود ندارد، اما عرضه کود شیمیایی اوره کمتر از میزان تکلیف شده به بخش کشاورزی بوده است تاکید کرد: برای جبران کمبود کود فسفات و پتاس، واردات و تخصیص ارز تسریع شده است و هم‌چنین پیگیری‌های حقوقی و اجرایی برای پایبندی تولیدکنندگان داخلی به تأمین سهم کشاورزی ادامه دارد.

اصلاح الگوی کشت و همکاری بین دستگاهی

وی تأکید کرد: اجرای الگوی کشت نیازمند همکاری وزارتخانه‌ها و نهاد‌های مرتبط است و بدون تأمین اعتبارات و الزامات قانونی، فشار صرف بر وزارت جهاد کشاورزی باعث تحقق نیافتن اهداف می‌شود. آنجفی با هشدار نسبت به بحران آب گفت: در صورت نبود مدیریت صحیح منابع، تبعات جبران‌ناپذیر در پی خواهد داشت.

دستاورد‌های اقتصادی و صادراتی

معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی با اشاره به رشد ۳۲٪ ارزش صادرات کشاورزی، بهبود ۳ میلیارد دلاری تراز تجاری بخش و رشد ۵/۶ درصدی ارزش افزوده تاکید کرد: توسعه گلخانه‌ها، بهبود مکانیزاسیون و کشت قراردادی گندم از عوامل پایداری تولید و ارتقای بهره‌وری بوده است.

آنجفی قدردانی از تلاش بی‌وقفه کشاورزان افزود: پایداری تولید داخلی به‌عنوان پشتوانه معیشت مردم و امنیت غذایی کشور، هدف اصلی وزارت جهاد کشاورزی است و همه دستگاه‌های مسئول باید برای تحقق این هدف ملی همکاری کنند.