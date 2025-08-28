طرح بهسازی و ایمن‌سازی محور لار – شاه‌بهرام در شهرستان باشت از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور شینا انصاری، معاون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، به بهره‌برداری رسید.

طرح بهسازی و ایمن‌سازی محور لار – شاه‌بهرام در باشت به بهره‌برداری رسید

طرح بهسازی و ایمن‌سازی محور لار – شاه‌بهرام در باشت به بهره‌برداری رسید

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما این طرح با هدف افزایش ایمنی تردد، بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای و ارتقای سطح خدمات حمل‌ونقل در منطقه، با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان اجرا شده است.

به گفته مسئولان محلی، اجرای این طرح علاوه بر تسهیل در رفت‌وآمد‌های بین‌منطقه‌ای، نقش مؤثری در کاهش تصادفات، توسعه پایدار و اتصال بهتر نقاط روستایی و شهری شهرستان باشت خواهد داشت.

محور لار – شاه‌بهرام از جمله مسیر‌های پرتردد در جنوب استان محسوب می‌شود که به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، همواره نیازمند بهسازی و ارتقای ایمنی بوده است.