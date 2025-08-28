هواشناسی سیستان و بلوچستان نسبت به افزایش باد‌های ۱۲۰ روزه در شمال سیستان و بلوچستان هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

هشدار هواشناسی نسبت به افزایش سرعت وزش باد در شمال سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: از جمعه تا سه شنبه (۷ تا ۱۱ شهریور)، وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک و وقوع طوفان در مناطق مستعد شمال استان پیش‌بینی می‌شود.

حیدری گفت: در این مدت برای زاهدان، مناطق مرکزی و نوار شرقی و غرب استان وزش باد نسبتاً شدید و افزایش غبار رخ خواهد داد.

وی بیان کرد: این شرایط می‌تواند باعث کاهش دید افقی، اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در مسیر‌های شمالی استان و خراسان جنوبی، و احتمال تأخیر یا لغو پرواز‌ها شود.