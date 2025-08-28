پخش زنده
معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور: تا کنون ۱۰ همت برای تأمین آب مناطق روستایی و عشایر اختصاص داده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،عبدالکریم حسین زاده در سفر به شهرکرد گفت: هم اکنون ۲۷ هزار روستا در کشور دچار تنش و کم آبی هستند که از این تعداد ۱۶ هزار روستا دارای جمعیت بالای ۲۰ خانوار هستند و ۱۱ هزار روستا دارای جمعیت زیر ۲۰ خانوار هستند.
وی گفت: در تدوین بودجه ردیف اعتباری ۲۵ همت برای تامین آب شرب دیده شد که در دو هفته گذشته ۱۰ همت اختصاص یافت.
حسین زاده گفت: از این مبلغ ۹ همت برای روستاها و یک همت برای عشایر اختصاص داده شد.
معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: یکی از شاخصهای مهم بعد از ایجاد اشتغال پایدار برای تثبیت جمعیت تامین اب شرب است.