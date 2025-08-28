به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ جانشین فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده گفت: در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با مجرمان و مخلان امنیت اقتصادی، ماموران پاسگاه انتظامی بولاماجی با هماهنگی قضایی از ۲ مورد زمین خواری در روستای "پابند" مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از اطمینان از صحت و سقم موضوع طی هماهنگی لازم به همراه کارشناسان مربوطه در محل حضور یافته و با انجام تحقیقات میدانی دریافتند ۲ نفر، مقدار ۱۰ هکتار و ۵ هزار مترمربع زمین از مراتع متعلق به اداره منابع طبیعی را به صورت غیر قانونی تصرف و آن را به زمین کشاورزی تبدیل و اقدام به کشت محصول کرده‌اند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده با بیان اینکه ارزش این قطعه زمین ۳۵ میلیارد ریال برآورد شده است گفت: در این خصوص اسناد و مدارک و مستندات لازم جمع آوری و زمین موصوف از وی خلع و به عرصه ملی بازگردانده شد.