پخش زنده
امروز: -
فیلمبرداری سریال تلویزیونی «سرمه» با محوریت هویت و نقش بیبدیل زنان انقلابی در دفاع مقدس، در روستای سیمین شهرستان بهار از توابع استان همدان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این طرح هنری که به تهیهکنندگی هادیمحمدینسب و امیرعباس مجذوبی) و کارگردانی فریدون نجفی و با محوریت زندگی چهار شخصیت زن ایثارگر تولید میشود، قصد دارد تا نقش بیبدیل بانوان در عرصه جنگ را در قالب یک اثر فاخر به تصویر بکشد.
این اثر زندگی چهار زن شهیده و ایثارگر را روایت میکند.
امیرعباس مجذوبی، تهیهکننده این طرح با اشاره به ایده اصلی ساخت «سرمه» گفت: این اثر یک سریال سینمایی است که همزمان از دل آن یک فیلم سینمایی نیز برای جشنواره فجر آماده میشود.
او افزود: موضوع اصلی کار، هویت زن انقلابی است. امروزه شاهد ورود و گسترش فرهنگ غربی در حوزه زنان در کشور هستیم و ما این طرح را با هدف ارزشگذاری به بانوانی آغاز کردهایم که در دوران دفاع مقدس در مناطق جنگی رشادت و جهاد کردند.
مجذوبی با بیان اینکه این سریال در چهار اپیزود ساخته میشود، به شخصیتهای اصلی داستان اشاره و تأکید کرد: اپیزود نخست درباره "سرمه حسینی"، بانوی شهیده آذربایجان غربی است. همچنین زنان رشید دیگری مانند "ناز بیگم حسین میرزایی" از ایل شهر کرد، "زهرا لطفی" از تکتیراندازان جنگ و بانوی دیگری که سالها در بیمارستانهای صحرایی جبهه خدمت کرده، سوژههای مهم این مجموعه هستند.
این مسئول درباره زمان پخش این اثر گفت: این اثر برای پخش در شبکه دو سیما در نظر گرفته شده، اما زمان دقیق آن اعلام نشده است، فیلمبرداری حدود ۴۰ روز دیگر پایان مییابد و سپس مراحل تدوین و صداگذاری آغاز میشود.