رئیس فدراسیون بسکتبال، با ارسال نامهای به پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی، از پخش زنده مسابقات بسکتبال کاپ آسیا ۲۰۲۵ در شبکه ورزش قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، درپی پوشش زنده مسابقات بسکتبال کاپ آسیا ۲۰۲۵ از شبکه ورزش، که با تحلیل و گزارش اختصاصی همراه بود و مورد استقبال گسترده مخاطبان قرار گرفت، رئیس فدراسیون بسکتبال طی نامهای خطاب به پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، از این اقدام قدردانی کرد.
وی در این نامه ضمن تأکید بر اهمیت رسانه ملی در انعکاس رویدادهای ورزشی، نقش شبکه ورزش در معرفی، توسعه و ترویج رشته بسکتبال در سطح کشور را ارزشمند دانست و افزود: پخش زنده این رقابتها موجب ایجاد انگیزه و تقویت روحیه در میان ورزشکاران و قهرمانان این رشته شده است.
رئیس فدراسیون بسکتبال همچنین پوشش رسانهای شبکه ورزش را در شناسایی استعدادهای برتر و ارتقای جایگاه بسکتبال ایران در عرصه ملی و بینالمللی موثر ارزیابی کرد.