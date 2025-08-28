پخش زنده
امروز: -
در پنجمین روز از هفته دولت چند طرح مختلف خدماتی در شهرستان سردشت به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، ۲۰ واحدمسکونی نوساز و مقاومسازی شده در شهرستان سردشت با اعتباری معادل ۷۰ میلیارد ریال افتتاح شد و در اختیار خانوادههای بهرهمند قرار گرفت.
همچنین گازرسانی به سه روستای گولان علیا و سفلی و گرده مریشک شهرستان سردشت با حضور مسئولان به بهرهبرداری رسید.
ریباز میرزایی، فرماندار شهرستان سردشت گفت: در مراسم افتتاح طرح گازرسانی به این روستاها گفت: این طرح با اجرای چهارکیلومتر شبکهگذاری و اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی شرکت گاز افتتاح شد که با بهره برداری از آن ۷۵ خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی بهرهمند شدند.