رنگ پیراهنهای تیم ملی در مرحله گروهی کافا مشخص شد
نشست هماهنگی بازیهای مرحله گروهی رقابتهای «کافا ٢٠٢۵» برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، یک روز مانده به آغاز رقابتهای «کافا ٢٠٢۵» نشست هماهنگی سه دیدار مرحله گروهی این مسابقات با حضور سرپرستان و نمایندگان تیمهای حاضر برگزار شد.
از ایران مهدی محمدنبی مدیر تیم ملی، مهدی خراطی رییس دپارتمان تیمهای ملی، پرهان خانلری پزشک و تورج کشاورز مسئول لجستیک تیم ملی حضور داشتند.
بر اساس تصمیم اتخاذ شده، ایران در دو دیدار نخست خود برابر افغانستان و هند از پیراهنهای سفید استفاده خواهد کرد و در دیدار سوم برابر تاجیکستان ملیپوشان پیراهن قرمز خواهند پوشید.