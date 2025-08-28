به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، یک روز مانده به آغاز رقابت‌های «کافا ٢٠٢۵» نشست هماهنگی سه دیدار مرحله گروهی این مسابقات با حضور سرپرستان و نمایندگان تیم‌های حاضر برگزار شد.

از ایران مهدی محمدنبی مدیر تیم ملی، مهدی خراطی رییس دپارتمان تیم‌های ملی، پرهان خانلری پزشک و تورج کشاورز مسئول لجستیک تیم ملی حضور داشتند.

بر اساس تصمیم اتخاذ شده، ایران در دو دیدار نخست خود برابر افغانستان و هند از پیراهن‌های سفید استفاده خواهد کرد و در دیدار سوم برابر تاجیکستان ملی‌پوشان پیراهن قرمز خواهند پوشید.