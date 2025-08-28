در مراسمی با حضور مسئولان استانی، نخستین پایگاه اورژانس ویژه بانوان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، در حاشیه این مراسم گفت: این پایگاه یکی از ده پایگاه اورژانسی بانوان در کشور است که با هدف ارائه خدمات سریع و تخصصی به بانوان در شرایط و مکان‌هایی که حضور نیرو‌های مرد با محدودیت‌هایی روبه‌روست، راه‌اندازی شده است.

الهامی افزود: با آغاز به کار این پایگاه، سرعت عمل و کیفیت خدمات‌رسانی در مواقع اضطراری به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد.

وی راه‌اندازی این پایگاه را گامی مهم در ارتقای خدمات اورژانسی ویژه بانوان دانست و اظهارکرد: این اقدام می‌تواند نقش موثری در رفع موانع موجود و ارتقای سطح امنیت و سلامت زنان در شرایط بحرانی ایفا کند.