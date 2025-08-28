به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، هفته دوم از این مسابقات به نام و یاد شهید یاسر زیوری بسکتبالیست افتخارآفرین استان و بازیکن شماره ۸ تیم بسکتبال اسدآباد برگزار شد.

در طی این مسابقات هیئت بسکتبال اسدآباد با تقدیم هدیه یادبود به چهار بازیکن شماره ۸ تیم‌های حاضر در این روز از مسابقات یاد و خاطره‌ آن بازیکن ارزنده را گرامیداشت.

نتایج دیدار‌های روز دوم:

همدان(۲۶-۱۶)بشیری

اسدآباد(۴۹-۷)بهار

همدان(۲۱-۱۰)بهار

بشیری(۶-۳۱)اسدآباد