ادامه رقابتهای لیگ نوجوانان بسکتبال بانوان استان همدان ۵ شهریور ماه به میزبانی هیئت بسکتبال شهرستان اسدآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، هفته دوم از این مسابقات به نام و یاد شهید یاسر زیوری بسکتبالیست افتخارآفرین استان و بازیکن شماره ۸ تیم بسکتبال اسدآباد برگزار شد.
در طی این مسابقات هیئت بسکتبال اسدآباد با تقدیم هدیه یادبود به چهار بازیکن شماره ۸ تیمهای حاضر در این روز از مسابقات یاد و خاطره آن بازیکن ارزنده را گرامیداشت.
نتایج دیدارهای روز دوم:
همدان(۲۶-۱۶)بشیری
اسدآباد(۴۹-۷)بهار
همدان(۲۱-۱۰)بهار
بشیری(۶-۳۱)اسدآباد