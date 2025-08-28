۴۷ طرح عمرانی و صنعتی در نایین به ارزش ۱۵۴ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان پس از بهره برداری از این طرح‌ها، در بازدید از بافت تاریخی نایین و طرح‌های پیشران در حوزه تاسیسات گردشگری این شهرستان گفت: تمامی دستگاه‌های مربوطه لازم است به توسعه صنعت گردشگری این شهرستان کمک کنند.

کوروش خسروی همچنین از برنامه ریزی به منظور راه اندازی چند نیروگاه خورشیدی در روز‌های آینده در این شهرستان خبر داد.

همچنین همزمان با هفته دولت، سه طرح آموزشی، پژوهشی و ورزشی با بیش از ۴۴۰میلیارد ریال هزینه در شهر مبارکه به بهره برداری رسید.

امروز باحضور رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، طرح‌های سالن ورزشی شهدای خدمت، پژوهشرای دانش آموزی عقیلی و آموزشگاه شاهد شهدای یزدان در شهر مبارکه افتتاح شد.