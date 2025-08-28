عملیات تعمیرات اساسی سکو‌های فراساحلی فاز‌های ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی با اجرای بیش از ۷۰۰ دستور کار و صرف ۶۴۴۷ نفرساعت کار ایمن در مدت ۹ روز به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کامران یوسفی، رئیس عملیات تولید سکوی SPD۱۶ پارس جنوبی با اشاره به اجرای تعمیرات اساسی سکو‌های گازی فاز‌های ۱۵ و ۱۶ میدان مشترک پارس جنوبی در مدت زمان ۹ روز به‌صورت همزمان، گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، انجام فعالیت‌های تعمیراتی در این سکو‌ها نظیر تعویض شیر‌های اضطراری (PSV PILOT) و شست‌وشوی مخازن ذخیره‌سازی با رعایت دقیق الزام‌های ایمنی پایان یافت.

وی به مشارکت نیرو‌های تخصصی و پشتیبانی در انجام تعمیرات اساسی سکو‌های گازی فاز‌های ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی اشاره کرد و افزود: با تلاش شبانه‌روزی متخصصان مستقر در سکوی SPD۱۵، فعالیت‌های تعمیراتی این سکو با انجام ۴۱۸ دستور کار و صرف ۳۴۸۳ نفرساعت و تعمیرات اساسی سکوی SPD۱۶ نیز با ۲۸۶ دستور کار و صرف ۲۹۶۴ نفرساعت به اتمام رسید.

رئیس عملیات تولید سکوی SPD۱۶ پارس جنوبی، اجرای عملیات کالیبراسیون ۲۷ شیر اضطراری در سکوی SPD۱۶ و همچنین ۱۶ شیر اضطراری در سکوی گازی SPD۱۶ را از مهم‌ترین اقدام‌های صورت گرفته در جریان تعمیرات اساسی این سکو‌های گازی دانست و گفت: این شیر‌ها که در پایداری تولید نقش حائز اهمیتی دارند به کارگاه‌های خشکی ارسال شده و پس از انجام تعمیرات و بررسی‌های لازم برای نصب و راه‌اندازی مجدد، در بازه زمانی مقرر به دریا بازگردانده می‌شوند.

یوسفی عملیات شست‌وشوی ۱۵ مخزن ذخیره‌سازی را از دیگر اقدام‌های مهم تعمیراتی در این سکو‌های فراساحلی برشمرد که طبق جدول زمانبندی با موفقیت به اتمام رسیده است.

وی تأکید کرد: با تلاش تیم‌های مدیریتی و اجرایی و مشارکت همه‌جانبه واحد‌های بازرسی، خطوط لوله، عملیات تولید، برنامه‌ریزی، لجستیک و اچ‌اس‌ائی و رعایت دقیق دستورعمل‌ها و تدابیر ایمنی اجرا شده، مراحل اجرای کار تعمیرات اساسی سکو‌های فاز‌های ۱۵ و ۱۶ میدان پارس جنوبی با روند مطلوبی به اجرا درآمد.

اجرای کامل برنامه تعمیرات اساسی امسال سکو‌های گازی فراساحلی پارس جنوبی در ۳۵ سکوی این میدان مشترک، در ارتقای کارایی تأسیسات فراساحلی پارس جنوبی، حفظ پایداری تولید گاز، استمرار تأمین انرژی کشور و آمادگی برای ورود به فصل زمستان نقشی حیاتی ایفا می‌کند