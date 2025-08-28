رقابت‌های لیگ برتر شمشیربازی ایران در دو اسلحه اپه و فلوره مردان با معرفی تیم‌های برتر به پایان رسید.

پایان لیگ برتر شمشیربازی؛ قهرمانی چادرملو و سپاهان در اپه و فلوره

پایان لیگ برتر شمشیربازی؛ قهرمانی چادرملو و سپاهان در اپه و فلوره

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفته پایانی لیگ برتر شمشیربازی ایران یادواره شهید حاج قاسم سلیمانی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سالن شهید کلاهدوز برگزار شد و با معرفی تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.

در بخش اپه مردان، تیم چادرملو اردکان عنوان قهرمانی را به دست آورد. تیم هتل یاکاموز نایب‌قهرمان شد و تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان و صدر مشهد به صورت مشترک بر سکوی سوم ایستادند.

در رقابت‌های فلوره که جذابیت بالایی داشت، تیم فولاد مبارکه سپاهان به مقام قهرمانی رسید. چادرملو اردکان عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کرد و تیم‌های آذین فلز اردکان و جوانان فولاد مبارکه اصفهان به صورت مشترک سوم شدند.