سرپرست سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز:
هفت ایستگاه خط ۲ قطار شهری تبریز در حال ساخت است
سرپرست سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز با بیان اینکه در فاز نخست خط ۲ قطار شهری تبریز هشت ایستگاه احداث میشود گفت: اکنون عملیات اجرایی ساخت هفت ایستگاه آغاز شده است.
وی با بیان اینکه این میزان تخصیص تا پایان مرداد ماه امسال نشان از تحقق حدود ۱۴۰ درصدی بودجه امسال این سازمان است افزود:امسال ۶۵ هزار میلیارد ریال برای عملیات اجرایی قطار شهری تبریز اختصاص یافته است.
وی اظهار کرد: با تخصیص این میزان اعتبار هم اکنون حفاری تونل فاز نخست خط ۲ به طول ۱۰ کیلومتر از میدان قراملک تا دانشسرا به اتمام رسیده و عملیات ایستگاهسازی در این خط در جریان است.
باقری فر اعلام کرد: با ادامه روند اجرایی فاز نخست این خط، تا پایان امسال تست گرم در این فاز انجام میشود و بر اساس برنامه ریزی بهمن ماه سال آینده از فاز نخست خط ۲ قطارشهری تبریز بهره برداری میشود.
وی یادآور شد: هماکنون خدماترسانی به مردم در خط ۱ قطارشهری تبریز با ۱۷.۲ کیلومتر طول و ۱۸ ایستگاه به صورت روزانه انجام و در اواخر سال آینده نیز در پنج ایستگاه فاز اول خط ۲ مسافرگیری آغاز میشود.
سرپرست سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز گفت: در خط ۳ قطارشهری تبریز به طول ۱۰ کیلومتر با ۱۰ ایستگاه اقدامات مهمی مانند احداث شفت در محدوده ترمینال مرکزی، انتقال و مونتاژ ۲ دستگاه حفار و اجرای عملیات انتقال برق از پست امامیه به طول یک هزار و ۲۰۰ متر انجام شده است.
باقری فر افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده هفته آینده عملیات حفاری ۲ تونل مجزای رفت و برگشت در این خط آغاز میشود.