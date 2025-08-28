بیست و هشتمین دوره مسابقات قرآن و نهج البلاغه ویژه کارکنان و خانواده‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه لرستان امروز با حضور ۱۵۰ شرکت کننده برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مرضیه علیشاهی، دبیر بیست و هشتمین دوره مسابقات قرآن و نهج البلاغه ویژه کارکنان و خانواده‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه لرستان گفت: این مسابقات به مناسبت هفته دولت با حضور ۱۵۰ شرکت کننده در ۷ رشته در سالن مسابقات سازمان تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.

وی افزود: داوطلبان در رشته‌های نهج البلاغه، قرآن، قصه‌گویی ویژه خردسالان، اذان، حفظ، ترتیل و مفاهیم به رقابت پرداختند که نفرات اول در هر رشته به مسابقات کشوری راه خواهد یافت.

به گفته علیشاهی، به نفرات دوم و سوم در هر رشته نیز جوایز نفیسی اهدا می‌شود.