به منظور ایمن سازی جمعیت دام سبک و سنگین مرحله اول طرح واکسیناسیون تب برفکی دام سبک و سنگین در استان سمنان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، وحید قدس معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان سمنان با بیان اینکه این طرح تا پایان مهر ماه ادامه خواهد داشت افزود: در اجرای این طرح دام های سبک و سنگین روستایی و عشایری و مجتمع های دامداری ، رایگان علیه تب برفکی واکسینه می شوند.

وی پیش بینی کرد : در قالب این طرح حداقل ۹۰ درصد از دام های سبک و ۹۵ درصد از دام های سنگین واکسینه میشوند.

بیماری تب برفکی بسیار واگیر هست در دام های جوان و نابالغ باعث مرگ و میر می شود