معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان گفت: بیش از ۱۲ هزار نفر در شهریورماه امسال به مناطق عملیاتی و راهیان نور شمال و غرب کشور اعزام می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ پاسدار عادل ساری با تبریک هفته دولت اظهار کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط سازمان بسیج اردویی، از ابتدا تا پایان شهریور امسال، ۱۲ هزار نفر به مناطق اعزام عملیاتی و راهیان نور شمال و غرب کشور خواهند شد.

وی با اشاره به برنامه‌های متنوع در نظر گرفته شده برای این اردو‌ها افزود: برنامه‌های تربیتی، فرهنگی، زیارتی و همچنین بازدید از مکان‌های باستانی و تاریخی در استان‌های کرمانشاه و کردستان از جمله این برنامه‌ها است.

سرهنگ ساری هدف اصلی از برگزاری این اردو‌ها را حفظ و ترویج روحیه فرهنگ شهادت و ایثارگرى دانست و ادامه داد: این فرهنگ بین ملت شریف ایران زبانزد است و ما در طول ۴۶ سال گذشته و به ویژه در ۸ سال دفاع مقدس، ایثارگری‌های زیادی را در سراسر کشور، از خوزستان تا دیگر استان‌ها، شاهد بودیم.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان در پایان یادآور شد: به منظور ترویج این فرهنگ و براساس برنامه ریزی های انجام شده، امسال از همه اقشار شامل کارگری، کارمندی، فرهنگیان، دانش آموزی، محلات و مساجد و از همه نقاط استان به مناطق عملیاتی و راهیان نور شمال و غرب کشور اعزام خواهند شد.