به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، علی همتی فرماندار گرمسار گفت: این بسته درمانی - تشخیصی که به همت قرارگاه محرومیت زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اختیار بیمارستان معتمدی گرمسار قرار گرفته شامل دستگاه های اتو آنالایزر ، سل کانتر هماتولوژی و فلیم فتومتر به ارزش ریالی ۴۵ میلیارد ریال است .

وی افزود : قرارگاه محرومیت زدایی ارتش پیش از این نیز یک دستگاه اکو قلب به همراه دستگاه های تست ورزش به ارزش ۲۵ میلیارد ریال برای راه اندازی بخش تخصصی قلب بیمارستان معتمدی گرمسار اهدا کرده بود.