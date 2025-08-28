روزبه چشمی: با پیراهن تیم ملی هیچ دیداری تدارکاتی نیست
بازیکن تیمملی فوتبال ایران گفت: از روزی که اردو را آغاز کرده و لباس تیم ملی را میپوشیم، همه بازیها مهم است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، روزبه چشمی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در نشست خبری پیش از آغاز رقابتهای کافا ۲۰۲۵ گفت: ابتدا بابت حضور در تاجیکستان و میزبانی آنها تشکر میکنیم. خوشحال هستیم برای این بازیها در تاجیکستان هستیم.
بازیکن تیم ملی ایران افزود: امروز اولین جلسه تمرینی را انجام میدهیم. از روزی که اردو را شروع کرده و لباس تیم ملی را میپوشیم، همه بازیها مهم است. هیچ یک بازیهای کافا نیز آسان نیست، زیرا همه تیمهای آسیاییی پشرفت گراهاند میخواهمی با تلاش بهترین عملکرد را آهسته و فوتبال خوبی بازی کنیم تا نتیجه ورکه قبل تکرار شود مهمتر از همه این است که اهدفد کادرفنی را پسنده کرده و با انجام دادن فوتبالی در سطح مردم ایران آنها را خوشحال کنیم.
روزبه چشمی درباره فشردگی مسابقات باشگاهی و ملی و تاثیر آن روی عملکرد بازیکنان گفت: اکثر بازیها، مخصوصاً سال منتهی به جام جهانی، هر ۷۲ ساعت یک بار یا هر سه روز یک بار برگزار میشوند و فکر میکنم این یک ریتم طبیعی است. فقط شاید بشود با برنامهریزی بهتر، مخصوصاً در بازیهای لیگ خودمان، کمک بزرگی به تیم ملی کرد تا زمان و فضای بیشتری برای تیم ملی فراهم شود و اهداف کادرفنی بهتر پیاده شود.
او ادامه داد: فکر میکنم از لحاظ فشار، این وضعیت کاملاً نرمال است و اتفاقی است که در کل دنیا رخ میدهد. مطمئناً بازیها در سال منتهی به جام جهانی فشردهتر خواهد شد و همه بازیکنان با این موضوع کنار آمدهاند و میدانند که امسال سال سختی است. برای اینکه بتوانیم در جام جهانی نتیجه بگیریم، قطعاً باید تمرینات فشردهتری داشته باشیم، چه در بازیهای لیگ و چه در اردوهای تیم ملی.
چشمی در پایان گفت: با برنامهریزی که فدراسیون دارد و بازیهای بهتر در فیفادیهای بعدی، امکان رویارویی با رقبای اروپایی و آفریقایی فراهم میشود تا تیم ملی به سطحی نزدیک شود که کادر فنی انتظار دارد و اشاالله هیچ مشکل خاصی هم پیش نخواهد آمد.