به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، سردار علی ملک‌شاهکوهی، هنر را زبان مشترک جمعی خواند و گفت: با زبان هنر می‌توان با نسل امروزی ارتباط گرفت.

وی تاکید کرد: جامعه به نشاط و امید نیاز دارد و ایجاد آن با رعایت چهارچوب‌ها، بخشی وظیفه هنرمندان است.

احمد گلچین مدیرکل فرهنگ و ارشاد گلستان نیز از تدوین سند جامع فرهنگی استان خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه بیمه کردن هنرمندان واجدشرایط، محدودیتی نداریم.

سیدحسام بنی‌فاطمه رئیس حوزه هنری گلستان هم بر آمادگی برای حمایت همه‌جانبه از هنرمندان برای تولید محتوا و نشر وسیع، تاکید کرد.

در این نشست همچنین تعدادی از هنرمندان به نمایندگی، مطالبات جامعه هنری، ازجمله بیمه، معیشت و ایجاد زمینه برای حضور در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی را مطرح کردند.