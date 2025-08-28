به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید جهان‌نژادیان در حاشیه نمایشگاه هفته دولت در خوزستان با بیان اینکه این استان با خرید بیش از یک میلیون تن گندم به ارزش ۲۹ همت در سال ۱۴۰۴، رتبه نخست خرید تضمینی گندم کشور را به دست آورده است، اظهار کرد: تاکنون ۹۵ درصد مطالبات کشاورزان گندمکار خوزستانی پرداخت شده است و این موضوع نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد.

وی با بیان اینکه در نمایشگاه هفته دولت علاوه بر معرفی اقدامات اداره کل، جشنواره نان سنتی با هدف تکریم آداب و رسوم اقوام عرب و بختیاری برگزار شد، افزود: همچنین تولید نان کامل و کلوچه سنتی دزفول و عرضه نان‌های صنعتی توسط شرکت‌های اکسین و آرد رامهرمز در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

جهان نژادیان با اشاره به تاسیس دومین کانون فناوری آموزشی نان کشور در خوزستان، ادامه داد: از ابتدای شهریور آموزش نانوایان با حضور اساتید برجسته آغاز خواهد شد و سیاست ما به جای جریمه مستقیم نانوایان، آموزش تئوری و عملی در حوزه پخت نان است که تنها در صورت تداوم تخلف، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان از اجرای طرح ویژه بازرسی از نانوایی‌های اهواز خبر داد و اضافه کرد: در مدت ۱۲ روز، ۵۶۱ واحد خبازی در مناطق ۲، ۳، ۴ و ۵ مورد بازدید قرار گرفت که ۲۷ مورد تخلف به سازمان جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و معاونت دادستانی معرفی شد. همچنین از ابتدای شهریور بازرسی از مناطق ۱، ۶، ۷ و ۸ نیز در دستور کار قرار گرفته است.