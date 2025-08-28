معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران از بهرهبرداری بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان پروژه در هفته دولت امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حسینیجو، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران در مراسم افتتاح ضلع شمالی پل ماشلک نوشهر، از بهرهبرداری بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان پروژه در هفته دولت امسال خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژههای نیمهتمام در استان هزینه شده است.
وی با تبریک این ایام به مردم شریف مازندران و گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر، افزود: سیاست دولت چهاردهم و تأکید استاندار محترم، بهرهبرداری از طرحها بهصورت کامل و آماده بوده است. امروز شاهد افتتاح پل ماشلک، دانشگاه پیام نور نوشهر و مجموعهای از پروژههای دیگر در سطح استان هستیم.
معاون استاندار با اشاره به برنامههای دولت در حوزه عدالت آموزشی، اظهار داشت: با تأکید ریاست محترم جمهور، طرح نهضت عدالت آموزشی با هدف ساخت و تجهیز مدارس در حال اجراست و در همین راستا حدود ۲۵ پروژه آموزشی تا آغاز سال تحصیلی جدید آماده بهرهبرداری خواهد بود.
وی مهمترین چالش استان را موضوع پسماند دانست و گفت: با حمایت دولت و پیگیری استاندار، ۷۰ درصد معضل پسماند استان تا پایان سال ۱۴۰۴ مدیریت خواهد شد و تا سال آینده این مشکل بهطور کامل برطرف میشود.
حسینیجو همچنین به پروژههای حوزه زیرساختی اشاره کرد و افزود: در حوزه فاضلاب، آبرسانی و جبران ناترازیهای برق اقدامات مهمی صورت گرفته است. با تلاشهای انجامشده، حدود ۷۰۰ مگاوات برق در دستور کار امسال استان قرار دارد که بخشی از آن به بهرهبرداری رسیده و بخش دیگر در حال آمادهسازی برای سال آینده است.