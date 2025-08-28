پخش زنده
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جریان سفر به استان از روند اجرای طرح توسعه بیمارستان پورسینا آشخانه و بخشهای مختلف بیمارستان بازدید و با پرسنل و کادر درمان این بیمارستان گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ دکتر محمدرضا ظفرقندی در حاشیه این بازدید در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به پیگیری مصوبات سفرهای استانی دولت، اظهار کرد: بیمارستان پورسینا که در گذشته ۳۲ تخت داشت، با اجرای طرح توسعه به ۶۴ تخت افزایش خواهد یافت و هماکنون حدود ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی افزود: با تکمیل ساختمان و تأمین تجهیزات، این بیمارستان به بهرهبرداری خواهد رسید و وزارت بهداشت نیز حمایت مالی لازم را انجام خواهد داد.
ظفرقندی با بیان اینکه در هفته دولت حدود ۲۳۰ مرکز جامع خدمات سلامت در کشور افتتاح خواهد شد، گفت: تا پایان سال نیز حدود ۶ هزار تخت بیمارستانی شامل تختهای جدید و جایگزین تختهای فرسوده در کشور به بهرهبرداری میرسد.
وزیر بهداشت درباره ماندگاری پزشکان در مناطق کمتر برخوردار تصریح کرد: تحقق این هدف مستلزم ارتقای شرایط اجتماعی و اقتصادی محیط است. به همین منظور حقوق پزشکان افزایش یافته، کارانهها در حال بهروزرسانی است و مجوز مطب نیز به پزشکان طرحی داده میشود تا انگیزه بیشتری برای ماندگاری در مناطق داشته باشند.
دکتر ظفرقندی همچنین به اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده بهعنوان یکی از برنامههای مهم وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: این موضوع در برنامه هفتم توسعه مورد توجه ویژه قرار گرفته و گامهای اولیه آن از شهرهایی با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر آغاز میشود. تلاش داریم با پرداختهای متناسب و برنامهریزی سطحبندی خدمات در سه سطح، زمینه اجرای کامل این طرح فراهم شود.
در جریان این بازدید، وزیر بهداشت با پرسنل اورژانس بیمارستان نیز دیدار و از زحمات آنان تقدیر کرد و دغدغههایشان را شنید.