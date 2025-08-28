به مناسبت هفته بزرگداشت دولت ۱۲ طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان دامغان افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این طرح ها شامل افتتاح سالن اجتماعات کتابخانه امیریه با ظرفیت ۱۲۰ نفر و اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، آغاز ساخت پارک بانوان امیریه در زمینی به مساحت ۵۷۰۰ و اعتبار ۱۵ میلیارد تومان، ۹ طرح شهرداری شهر دیباج با اعتبار ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و آغاز گازرسانی به مجموعه تفریحی پیرخوشدر کلاته رودبار با اعتبار ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است .

مهدی براری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان در سفر به شهرستان دامغان ضمن حضور در مراسم افتتاح این طرح ها در جلسه بررسی مشکلات شهر دیباج شرکت کرد . حجت السلام قریب بلوک امام جمعه دیباج در این جلسه تسریع در تکمیل محور چشمه علی به دیباج برای کاهش تصادفات تامین علوفه و نهاده‌های دامی احداث منابع ذخیره آب کشاورزی در این شهر را خواستار شد .