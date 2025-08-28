استاندار گلستان، از آغاز طرح احداث نیروگاه خورشیدی هزار مگاواتی با هدف تأمین پایدار انرژی و توسعه زیرساخت‌های استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، علی‌اصغر طهماسبی گفت:اگر مطالبه‌گری در سطح ملی انجام نشود، هیچ اتفاقی نمی‌افتد، چون منابع استان‌ها بسیار محدود است و طبق گزارش وزارت کشور به ریاست محترم جمهور، استان گلستان به لحاظ تعداد طرح‌ها رتبه دوم کشور را کسب کرده است.

او افزود: تاکنون ۱۶ هزار و ۶۶۲ میلیارد تومان طرح در استان به بهره‌برداری رسیده که تنها مربوط به بخش دولتی است.

استاندار گلستان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های مختلف، تصریح کرد: در شش ماه گذشته، بالغ بر ۲۹۰۹ کیلومتر از راه‌های استان آسفالت شده و ظرف یک سال و نیم آینده، تمامی روستا‌های گلستان از این نعمت برخوردار خواهند شد.

او ادامه داد:همچنین ۱۸۰۰ واحد مسکن بازآفرینی، ۳۶۲۲ واحد مسکن روستایی و صد‌ها طرح فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در دست اجراست.

طهماسبی توسعه زیرساخت‌های گردشگری را یکی از ضرورت‌های استان دانست و گفت:استان گلستان با وجود ظرفیت‌های فراوان، از نظر بوم‌گردی و هتل‌های استاندارد بسیار عقب‌مانده است و باید از ظرفیت سرمایه‌گذاران استفاده شود و بروکراسی‌های زائد حذف گردد تا بتوانیم طرح های بزرگی مانند تله‌کابین، طرح‌های ساحلی و شهرک‌سازی را به سرانجام برسانیم.

وی در ادامه بر اجرای طرح‌های حوزه انرژی تأکید کرد و افزود: در حوزه انرژی، طرح‌های مهمی مانند احداث ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در دستور کار قرار گرفته است.