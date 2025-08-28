وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از پیگیری مشکلات ومسائل معیشتی و اقتصادی هنرمندان خبر داد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، سید عباس صالحی شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه استانی کرمان با تاکید بر اهمیت مسائل مایتی، معیشتی و اقتصادی هنر مندان افزود: در بخش حمایتی کارهایی صورت گرفته و در حال انجام است و بیش از ۱۰۰ هزار نفر در صندوق اعتباری هنر عضو هستند، حدود ۵۰ هزار نفر بیمه تکمیلی دارند و در یک سال اخیر حدود ۴ هزار نفر به سازمان تامین اجتماعی معرفی شدند ..

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: تلاش می‌کنیم کمک کننده بخش‌های حمایتی باشیم و امسال هر ماه ۱۹۹ میلیارد تومان صرف این نوع هزینه‌های صندوق اعتباری هنر شده و در همه استان‌ها این صندوق فعالیت دارد که نشان می‌دهد به حوزه‌های حمایتی توجه شده است.

صالحی بیان کرد: گردش نقدینگی در فرهنگ و هنر خیلی پایین آمده و فرهنگ کارت برای حل این مشکل در نظر گرفته شده و در این راستا در گام اول امکان خرید اعتباری برای حدود ۱۰۰ هزار نفر عضو صندوق اعتباری هنر تا چند روز آینده فراهم خواهد شد ودر گام دوم اگر بتوانیم در فضای دانشجویان اقدامی انجام دهیم قدرت گردش مالی برای فرهنگ و هنر ایجاد خواهد شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: زیرساخت‌های «صندوق همیار فرهنگ و هنر» انجام شده و به صورت مقدماتی اعلام آمادگی کردند از این رو کارخانه‌ها و شرکت‌های خوبی که در کرمان وجود دارد می‌توانند به این حوزه کمک کرده و اصحاب فرهنگ و هنر را حمایت کنند.

وی افزود: صداوسیمای استان بر این طرح‌های اقتصادی گفته شده برای حوزه فرهنگ کار کند زیرا گردش حوزه فرهنگ و هنر مانند قلب و عروق کشور است و باعث پیکر سالم می‌شود و اگر ناتوانی باشد تاثیرش را بر این کالبد می‌گذارد.

بگفته صالحی: استان کرمان باقدرت اقتصادی فرصت‌هایی که دارد؛ می‌تواند در این دو حوزه (صندوق همیار فرهنگ و هنر و فرهنگ کارت) ورود کند و اگر بتوانیم پشتوانه اقتصادی برای فرهنگ و هنر بسازیم دوره شکوفایی برای فرهنگ و هنر در کشور خواهیم داشت.