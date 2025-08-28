از امروز به مدت ۴ روز؛
آغاز به کار هشتمین نمایشگاه کاغذ و فرآوردههای سلولزی
هشتمین نمایشگاه بین المللی کاغذ، مقوا و فرآوردههای سلولزی با حضور معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و جمعی از تولیدکنندگان در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
، گروه محصولات و کالاهای حاضر در این نمایشگاه شامل، انواع کاغذ، مقوا و کارتن، انواع فرآوردههای سلولزی، انواع ماشین آلات و تجهیزات تولید و بازیافت هستند.
۶۱ شرکت داخلی آخرین محصولات و دستاوردهای خود را در این نمایشگاه عرضه کردهاند، همچنین شرکتهایی از کشورهای خارجی نظیر هندوستان، چین، ترکیه و روسیه در نمایشگاه حضور دارند.
هشتمین نمایشگاه بین المللی کاغذ، مقوا، کارتن، فرآوردههای سلولزی و ماشین آلات مربوط تهران از امروز ۶ شهریور تا ۹ شهریور ۱۴۰۴ در محل دائمی برگزاری نمایشگاههای بین المللی در حال برگزاری است و بازدید برای عموم از ساعت ۸ صبح تا ۱۵ آزاد است.