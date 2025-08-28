راه اندازی پست ۱۳۲ کیلو وات باشت با حضور معاون رئیس جمهور
پست ۱۳۲ کیلو وات باشت با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، صبح امروز در آیینی با حضور شینا انصاری، معاون رئیسجمهور، یداله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی، جمعی از معاونان استاندار و مدیران اجرایی، پست برق ۱۳۲ کیلو ولت باشت در کهگیلویه وبویراحمد با ارزش سرمایهگذاری ۱۲۰ میلیارد تومان افتتاح شد. یداله رحمانی در این مراسم با اشاره به طرحهای برقرسانی گفت: طی سال گذشته هشت طرح اساسی در حوزه انرژی تعریف شد که ۶ طرح توسعه و تقویت شبکه برق با مجموع سرمایهگذاری نزدیک به هزار میلیارد تومان آماده بهرهبرداری است. به گفته وی، یکی از این طرحها توسعه و افزایش ظرفیت پست برق ۱۳۲ کیلوولت باشت به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان است که امروز افتتاح شد. رحمانی همچنین اعلام کرد: مابقی طرحهای برقرسانی در سفر آتی رئیسجمهور به استان به بهرهبرداری خواهد رسید و دو طرح دیگر تا پایان سال تکمیل میشوند. استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: همزمان با هفته دولت، اجرای ۶ طرح جدید برق با حجم سرمایهگذاری سههزار و ۲۲۹ میلیارد تومان آغاز شده است. وی اضافه کرد: این طرحها با هدف ارتقای زیرساختهای انرژی طراحی شده و بخش عمده آنها پیش از آغاز فصل گرمای سال آینده وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد تا شهروندان استان از مزایای آن بهرهمند شوند. رحمانی تأکید کرد: این اقدامات جایگاه کهگیلویه و بویراحمد را در زمینه زیرساختهای برق به سطح پنج استان برتر کشور ارتقا میدهد و مسیر رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی را هموار خواهد کرد. مدیر عامل شرکت توزیع برق استان هم گفت: با بهره برداری از این طرح، ظرفیت پست فوق توزیع باشت از ۳۰ به ۵۰ مگا ولت آمپر افزایش پیدا کرد. وی افزود: امسال ۱۰۴ طرح صنعت برق با اعتبار بالغ بر هزار و و ۴۳میلیارد تومان در هفته دولت در کهگیلویه و بویراحمد افتتاح و کلنگزنی میشود. روستایی اضافه کرد: امروز علاوه بر افزایش ظرفیت پست فوق توزیع باشت ، ۴ طرح اصلاح و بهینه سازی شبکه روستاهای «نازنگون»، «آبدهگاه» ، «سرتیپ آباد» و «آهوروک» با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.