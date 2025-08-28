به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، صبح امروز در آیینی با حضور شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور، یداله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی، جمعی از معاونان استاندار و مدیران اجرایی، پست برق ۱۳۲ کیلو ولت باشت در کهگیلویه وبویراحمد با ارزش سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد تومان افتتاح شد.

یداله رحمانی در این مراسم با اشاره به طرح‌های برق‌رسانی گفت: طی سال گذشته هشت طرح اساسی در حوزه انرژی تعریف شد که ۶ طرح توسعه و تقویت شبکه برق با مجموع سرمایه‌گذاری نزدیک به هزار میلیارد تومان آماده بهره‌برداری است.

به گفته وی، یکی از این طرح‌ها توسعه و افزایش ظرفیت پست برق ۱۳۲ کیلوولت باشت به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان است که امروز افتتاح شد.

رحمانی همچنین اعلام کرد: مابقی طرح‌های برق‌رسانی در سفر آتی رئیس‌جمهور به استان به بهره‌برداری خواهد رسید و دو طرح دیگر تا پایان سال تکمیل می‌شوند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: همزمان با هفته دولت، اجرای ۶ طرح جدید برق با حجم سرمایه‌گذاری سه‌هزار و ۲۲۹ میلیارد تومان آغاز شده است.

وی اضافه کرد: این طرح‌ها با هدف ارتقای زیرساخت‌های انرژی طراحی شده و بخش عمده آنها پیش از آغاز فصل گرمای سال آینده وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد تا شهروندان استان از مزایای آن بهره‌مند شوند.

رحمانی تأکید کرد: این اقدامات جایگاه کهگیلویه و بویراحمد را در زمینه زیرساخت‌های برق به سطح پنج استان برتر کشور ارتقا می‌دهد و مسیر رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی را هموار خواهد کرد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان هم گفت: با بهره برداری از این طرح، ظرفیت پست فوق توزیع باشت از ۳۰ به ۵۰ مگا ولت آمپر افزایش پیدا کرد.

وی افزود: امسال ۱۰۴ طرح صنعت برق با اعتبار بالغ بر هزار و و ۴۳میلیارد تومان در هفته دولت در کهگیلویه و بویراحمد افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود.