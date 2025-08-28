پخش زنده
امروز: -
رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع: ایران دارای ظرفیتهای مناسبی در حوزه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی است و امیدواریم با اجرای سیاستهای توسعهای ایمیدرو و با کمک دیگر سازمانها و دستگاههای ذیربط؛ سهم کشور در بازار جهانی افزایش یابد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و ضنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در دومین نمایشگاه بین المللی گوهرسنگها گفت: برگزاری این گونه نمایشگاه ها را فرصتی برای معرفی ظرفیتهای این حوزه و بستری برای افزایش سهم ایران در تجارت جهانی خواند.
وی در بازدید از غرفههای دومین نمایشگاه بین المللی گوهرسنگها افزود: ایمیدرو با رویکردی توسعهای و از طریق طرح توسعه صنعت گوهرسنگ (زیرمجموعه ایمیدرو)؛ اقداماتی را در بخشهای اکتشافی، برگزاری دورههای آموزشی، تجهیز کارگاه و آزمایشگاهها و... انجام داده است.
دومین نمایشگاه بین المللی گوهرسنگها از ششم تا نهم شهریورماه در سالن ۵ محل دایمی نمایشگاههای بین المللی تهران در حال برگزاری است
.