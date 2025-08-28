پخش زنده
امروز: -
تجهیزات تکمیلی کارخانه خط تولید قطعات بتنی شهرداری سلسله با اعتبار بیش از ۴۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، آئین افتتاح تجهیزات تکمیلی کارخانه تولید قطعات بتنی شهرداری سلسله امروز ششم شهریورماه با حضور حمید کشکولی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان برگزار شد.
فرماندار سلسله در این مراسم گفت: این طرح با اعتبار بیش از ۴۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی شهرداری و حمایتهای مدیریت شهری اجرا شده است.
مریم ملکی صادقی، هدف از اجرای این طرح را ارتقای بهرهوری، افزایش سرعت تولید و بهبود کیفیت قطعات بتنی مورد استفاده در طرحهای عمرانی شهری عنوان کرد.
وی با قدردانی از تلاشهای مجموعه شهرداری، این اقدام را گامی مؤثر در مسیر توسعه زیرساختهای شهری و تحقق اهداف مدیریت نوین شهری دانست و بر ضرورت استفاده از فناوریهای روز در خدماترسانی به شهروندان تأکید کرد.
ملکی صادقی گفت: بهرهبرداری از این تجهیزات، شهرداری سلسله را در زمره نهادهای پیشرو در استفاده از تکنولوژیهای صنعتی در حوزه عمران شهری قرار میدهد و نویدبخش تحولی مثبت در اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی خواهد بود.