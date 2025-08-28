پخش زنده
مدیر شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقه اهواز گفت: پیگیری کارتهای سوخت جامانده در جایگاهها در سامانه GTS امکانپذیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون با بیان اینکه کارتهای سوخت جا مانده در جایگاههای سوخت، توسط جایگاه داران در سامانه جی تی اس ثبت میشوند، اظهار کرد: افرادی که کارت سوخت خود را در جایگاهها جا گذاشتهاند میتوانند با مراجعه به این سامانه، کارت خود را پیگیری کنند تا متوجه شوند کارت خود را در کدام جایگاه سوخت جا گذاشتهاند.
وی افزود: در صورت گذشته یک هفته و عدم پیگیری توسط صاحب کارت، کارتها به نواحی عودت داده میشوند و فرد میتوانند از نواحی این کارت را دریافت کند و در صورت گذشته یک ماه و عدم پیگیری، نسبت به دریافت کارت المثنی اقدام کنند.
ایدون میگوید: در گذشته صدور کارت المثتنی ۳ تا ۴ هفته زمان میبرد، اما اکنون این کارت در ۴۸ ساعت تولید میشود و تقریباً بین یک هفته تا ۱۰ روز به آدرس مورد نظر ارسال میشود.