فرمانده سپاه حضرت روحالله از برگزاری رزمایش بزرگ پایگاههای مقاومت استان مرکزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان با حضور در گلزارشهدای شهر محلات به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند در ادامه با حضور در منزل شهیدان شاهرخی از صبر و استقامت خانواده شهدا تجلیل شد
--------
----------
مصطفی خوشچشم تحلیلگر مسائل منطقهای در نشست روشنگری که در فرهنگسرای شهر اراک برگزار شد، با اشاره به ابعاد مختلف جنگ ۱۲ روزه افزود: این یک جنگ ترکیبی تمامعیار بود که دشمن، نقشهای ششمرحلهای برای تهاجم و بیثباتسازی داخلی کشور طراحی کرده بود که با حضور و همبستگی مردم در میدان شکست خورد.
----------
حجتالاسلام رحیمی امام جمعه ساوه در نشست درس اخلاق مدیران و شورای اداری شهرستان ساوه، خدمت بیمنت و اخلاقمداری را، رمز موفقیت در مدیریت و جلب اعتماد مردم دانستگفت رعایت اخلاقمداری باید سرلوحه رفتار و عملکرد همه مدیران باشد.