فرماندار زارچ از تخصیص ۳۹ درصدی اعتبارات در راستای توسعه این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با هفته دولت، نشست خبری فرماندار زارچ با اصحاب رسانه برگزار شد.
فرماندار زارچ در این نشست با اعلام اینکه این شهرستان توانسته تخصیص اعتبارات را به ۳۹ درصد برساند که رقمی کمسابقه در مقابل میانگین ۱۸ درصدی استان است، بر عزم راسخ برای توسعه تاکید کرد.
پرویزی همچنین از اجرای ۶۰ هزار متر مربع آسفالت روستایی، آغاز به کار ناحیه صنعتی دولتی و طرحهای مهم درمانی، از جمله مرکز جامع سرطان خبر داد که میتواند زارچ را به قطب درمانی کشور تبدیل کند.
فرماندار زارچ با اشاره به عملکرد یکساله فرمانداری گفت: خوشبختانه در ارزیابی عملکرد فرمانداریهای استان، زارچ در سطح عالی قرار گرفته و امیدواریم با ادامه این روند، در سال آینده رتبههای بالاتری کسب کنیم.
پرویزی نهضت آسفالت روستایی را یکی از دستاوردهای مهم سال جاری دانست و گفت: بیش از ۶۰ هزار متر مربع آسفالت در روستاهای شهرستان اجرا شده که در تاریخ زارچ بیسابقه بوده است.
فرماندار زارچ همچنین از آغاز فعالیت ناحیه صنعتی دولتی زارچ و صدور بیش از ۳۰۰ مجوز برای سرمایهگذاران خبر داد و افزود: برای تأمین پایدار انرژی این ناحیه نیز برنامهریزیهای لازم انجام شده است.
وی در ادامه از دو پروژه شاخص شهرستان یاد کرد: ایجاد مرکز واکنش سریع هلالاحمر در زارچ به عنوان تنها مرکز استانی و احداث مرکز جامع سرطان با سرمایهگذاری ۵ هزار میلیارد تومانی دانشگاه علوم پزشکی یزد که میتواند زارچ را به یکی از قطبهای درمانی کشور تبدیل کند.
پرویزی مهمترین برنامه هفته دولت را افتتاح پروژههای عمرانی و خدماتی دانست و افزود: امسال حدود ۱۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان در حوزههای مختلف از جمله راهسازی، ورزش، کشاورزی و دامداری در شهرستان زارچ به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی اظهار داشت: هدف از اجرای این پروژهها تسریع در روند توسعه شهرستان و ارائه خدمات بهتر به مردم است.