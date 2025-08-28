رئیس پلیس راه گیلان از اعمال محدودیت ترافیکی در محور قدیم رشت - قزوین و آستارا - اردبیل، امروز ششم و دوشنبه ۱۰ شهریور در مسیر‌های رفت و برگشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ جاور صفاری گفت: با توجه به تعطیلی دوشنبه ۱۰ شهریور به مناسبت سالگرد شهادت امام حسن عسکری (ع)، محدودیت ترافیکی با هدف افزایش ایمنی و تسهیل تردد وسایل نقلیه، محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های قدیم رشت - قزوین و آستارا – اردبیل اعمال می‌شود.

وی افزود: تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ امروز پنجشنبه ۶ شهریور و از ساعت ۸ تا ۲۴ دوشنبه ۱۰ شهریور در محور قدیم رشت – قزوین در مسیر‌های رفت و برگشت ممنوع است.

رئیس پلیس راه گیلان افزود: همچنین از ساعت ۱۲ تا ۲۴ امروز پنجشنبه ۶ شهریور و ۸ تا ۲۴ دوشنبه ۱۰ شهریور، تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی در محور آستارا - اردبیل به صورت دوطرفه ممنوع است.

سرهنگ صفاری اضافه کرد: در صورت عادی بودن وضعیت تردد در محور‌هایی مورد نظر، با هماهنگی فرماندهی، اجرا نشدن محدودیت ترافیکی اعلام شده اطلاع رسانی عمومی خواهد شد.